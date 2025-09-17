23.5 C
Spray urticante a cena elettorale candidata Fdi con 300 persone, panico in sala

(Adnkronos) – Spray urticante alla cena elettorale della candidata di Fratelli d’Italia. E’ accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno. Come fa sapere lo staff di Francesca Pantaloni, assessore comunale e candidata di Fdi alle prossime elezioni regionali nelle Marche, “ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala” del ristorante Mister Ok, dove oltre 300 persone stavano partecipando all’evento elettorale organizzato per lei dal suo collega all’Urbanistica, l’assessore Gianni Silvestri. Lo spray ha generato “momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti” e “alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze”.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma fondamentale è stato il pronto intervento dello staff del ristorante, che, spiegano dallo staff di Pantaloni, “ha gestito con professionalità la situazione, permettendo alla serata di proseguire”. La cena si è dunque conclusa “tra applausi e parole di incoraggiamento, a dimostrazione che nessun atto di intimidazione può fermare la voglia di partecipazione e di rinnovamento che anima questo percorso”.  “Quanto accaduto non è stato un semplice gesto sconsiderato. È chiaro che qualcuno voleva sabotarci, perché ha paura di questa nuova classe politica, di questo nuovo modo di fare politica: vicino alle persone, trasparente, senza compromessi. Noi non ci faremo intimidire: episodi come questo ci confermano che siamo sulla strada giusta e che il cambiamento che stiamo portando avanti è reale e fa paura a chi non vuole perdere vecchi privilegi”. Così Francesca Pantaloni commenta l’episodio.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

