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Sputi sulla chiesa a Gerusalemme: il video riaccende l’allarme contro i cristiani

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) –
Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere, con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video, condiviso dal Governatorato di Gerusalemme, è stato rilanciato dall’emittente al-Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo. 

L’azione oltraggiosa del colono è solo l’ultima di una serie che hanno preso di mira i cristiani a Gerusalemme. Il 28 aprile un uomo ha aggredito la suora cattolica francese Marie-Reine in pieno giorno sul Monte Sion, nella Città Vecchia di Gerusalemme, a poca distanza dal Cenacolo. Le immagini choc dell’aggressione hanno provocato reazioni di condanna a livello internazionale e segnano un crescente clima di intolleranza verso i cristiani in Terra Santa. 

Il Religious Freedom Data Center ha documentato, nei primi tre mesi del 2026, almeno 31 casi di aggressività o violenza contro i cristiani in Terra Santa. Secondo un rapporto, già nel 2025 si era registrata un’impennata del 63% di episodi ostili contro i cristiani. I più numerosi hanno riguardato sputi (oltre il 50%), seguiti da insulti, urla o minacce (18%), azioni contro simboli religiosi (15%), atti di violenza fisica (5%), profanazione di luoghi sacri (3%). 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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