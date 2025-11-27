9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Una ragazza, che la polizia ritiene avesse circa 20 anni, è morta e un ragazzo, che sarebbe suo coetaneo, è rimasto gravemente ferito, attaccati entrambi da uno squalo – probabilmente uno squalo toro – durante una nuotata. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in elicottero a Newcastle in condizioni gravi.  

La ricostruzione della Bbc racconta dei soccorritori chiamati a intervenire a Kylies Beach, nel parco nazionale di Crowdy Bay, a circa 300 chilometri a nord di Sydney, alle prime ore di del mattino. Le autorità hanno elogiato un passante che ha soccorso il ragazzo in attesa dell’arrivo dei paramedici, “teoricamente salvandogli la vita”.  

E’ il quinto attacco mortale segnalato dall’inizio dell’anno in Australia. Il più recente, meno di tre mesi fa, quando un uomo è morto sulle popolari Northern Beaches di Sydney dopo essere rimasto vittima di un raro attacco in questa zona. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
9.9 °
9.5 °
49 %
3.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1510)ultimora (1415)sport (48)demografica (47)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati