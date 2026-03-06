8.9 C
Staminali contro il Parkinson, in Giappone via libera al primo trattamento

(Adnkronos) – Il trapianto di cellule staminali per frenare il Parkinson. L’azienda farmaceutica Sumitomo Pharma ha affermato di aver avuto il via libera in Giappone per il primo trattamento al mondo. Alla base gli studi di Shinya Yamanaka che circa 20 anni fa ha scoperto come riprogrammare cellule adulte specializzate in cellule staminali pluripotenti indotte (iPsc), capaci di diventare qualsiasi tipo di cellula del corpo. Scoperta che gli è valsa nel 2012 il Premio Nobel per la Medicina.  

L’indicazione del trattamento – riporta l’azienda sul proprio sito – è per il miglioramento dei sintomi motori nei pazienti con malattia di Parkinson che hanno una risposta inadeguata alle terapie farmacologiche esistenti.  

“Il prodotto è il primo farmaco rigenerativo derivato da cellule iPs al mondo – sottolinea l’azienda -. Sulla base dei dati di uno studio clinico avviato dall’ospedale Universitario di Kyoto, Sumitomo Pharma ha presentato la domanda di autorizzazione alla produzione e all’immissione in commercio il 5 agosto 2025 e ha ora ottenuto l’approvazione condizionata e limitata nel tempo”. I risultati dello studio clinico sono stati pubblicati su ‘Nature’ ad aprile 2025.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

