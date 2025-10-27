16.2 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Starmer: “Accordo con Turchia per vendita caccia Eurofighter”. Erdogan: “Intesa storica”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato ad Ankara la firma di un accordo con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la vendita di caccia Eurofighter Typhoon, in un’intesa decennale dal valore di circa 9,5 miliardi di euro.  

“Si tratta di un accordo davvero significativo, perché vale 8 miliardi di sterline in ordini – posti di lavoro che dureranno per dieci anni nella produzione dei Typhoon, quindi una grande opportunità per il nostro Paese”, ha dichiarato Starmer. Secondo il ministero della Difesa britannico, il contratto prevede la fornitura di 20 velivoli da combattimento all’aeronautica turca. 

Erdogan ha definito l’accordo “storico”, presentandolo come un “nuovo simbolo delle relazioni strategiche tra due alleati stretti”. L’intesa, ha aggiunto il presidente turco dopo la firma ad Ankara con il premier britannico Starmer, “rafforza la nostra cooperazione nel campo della difesa e contribuirà allo sviluppo tecnologico e industriale della Turchia”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.2 ° C
16.8 °
15.4 °
72 %
2.1kmh
75 %
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2094)ultimora (1498)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati