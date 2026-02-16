8.6 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo il ritorno della scorsa settimana, ‘Taratata’ fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata. 

Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. 

Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D’Alessio gli ospiti di oggi. 

Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.
 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.6 ° C
8.8 °
6.9 °
76 %
2.6kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
10 °
Gio
11 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1382)ultimora (1210)sport (71)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati