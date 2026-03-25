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Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Stasera tutto è possibile torna oggi, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento alle 21.20 su Rai2 a tema ‘STEP in fiore’. Il show condotto da Stefano De Martino, avrà come ospiti di questa questa: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Maria De Filippi.  

Lo show – in onda come da tradizione dall’Auditorium Rai di Napoli – non ha regole, né vincitori o vinti. La parola d’ordine è solo una: divertirsi, tra leggerezza e risate nelle varie prove, a cominciare dall’iconica ‘Stanza inclinata’. Tra gli altri giochi di questa puntata, ci saranno: ‘Speed Quiz’, ‘Fotomimo’, ‘Decollo immediato’ e ‘Segui il labiale’. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma. 

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