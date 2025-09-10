Stato dell’Unione, von der Leyen: “L’Europa combatte per suo futuro”

(Adnkronos) – “L’Europa combatte per suo futuro”. A dirlo oggi è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell’Unione, il quinto della sua carriera e probabilmente il più complicato. “L’Europa è in lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro”, ha aggiunto la presidente, per la quale “questo deve essere il momento dell’indipendenza dell’Europa. Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)