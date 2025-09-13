22.8 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Stava rispondendo alla mia domanda”, la testimonianza dell’ultimo a parlare con Charlie Kirk

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Sono stato l’ultima persona a parlare con Charlie Kirk”, inizia così la testimonianza di Hunter Kozak, attivista democratico che è stato l’ultimo a rivolgere una domanda al conservatore durante un evento alla Utah University, pochi secondi prima che lo stesse fosse assassinato. “Stava rispondendo alla mia domanda, prima che arrivassero gli spari. Siete pazzi se pensate che questa possa essere la risposta alle persone che la pensavano come lui, perché non lo è”, ha detto Kozak in un video pubblicato sui propri canali social in cui racconta e commenta l’omicidio a cui ha assistito. Kozak, 29 anni e oltre 24mila follower su TikTok, ha continuato: “Aveva due bambini che ora non hanno più un padre e così una moglie non ha più un marito. Io stesso ho due figli e una moglie e se i miei bambini dovessero crescere senza un padre la considererei una tragedia”. “Tutti hanno notato l’amara ironia del destino, perché con la mia domanda volevo solo dire che il movimento di sinistra è esclusivamente pacifico. Dopo di che è stato subito ucciso”, ha raccontato.  “Dobbiamo rimanere pacifici! Per quanto potessi non essere d’accordo con Charlie Kirk, e questo è testimoniato, rimane comunque un essere umano. Ce lo siamo dimenticato?”, ha chiesto Kozak nel suo video, “non ero d’accordo con quello che diceva, ma una delle cose che sosteneva era il potere del dialogo”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.8 ° C
24.2 °
21 °
74 %
0.5kmh
75 %
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati