Stefano Accorsi, 54 anni e fisico scolpito: la trasformazione da Iron Man

(Adnkronos) –

Muscoli d’acciaio come Iron Man. Stefano Accorsi, a 54 anni, mostra un fisico invidiabile, degno di un supereroe. La spinta al cambiamento è arrivata proprio da esigenze professionali, ma la trasformazione è frutto di anni di lavoro costante, dedizione e allenamenti seguiti da un coach, “che è anche un amico”, ha rivelato l’attore. “Il film che ho appena finito mi ha permesso di allenarmi in un modo diverso e di cambiare completamente le mie abitudini”, ha raccontato Accorsi, a corredo di uno scatto che lo ritrae in costume, sotto la luce del sole, rivelando i risultati di un lungo percorso di trasformazione fisica. “Abbiamo lavorato insieme per la preparazione fisica di questo progetto. È stato un percorso ricco di sorprese”, ha spiegato. Oggi Stefano dice di aver cambiato completamento stile di vita: “Adoro svegliarmi presto e godermi i primi raggi del sole, il silenzio che c’è. E poi fare sport all’aria aperta”. Immediata la reazione dei fan e colleghi. Tra questi spicca quello di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino: “Fratello mio, sei pronto per Iron Man”. E tra i tanti complimenti c’è chi scrive: “Stefano Accorsi è come il vino, più invecchia, più…”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)