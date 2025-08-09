32.2 C
Stefano Argentino suicida in carcere: 7 indagati per morte omicida Sara Campanella

(Adnkronos) – Sono sette le persone indagate dalla procura di Messina per la morte di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso dell’omicidio della collega di Università, Sara Campanella, che si è suicidato nel carcere di Messina Gazzi il 6 agosto.  La procura ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul corpo del ragazzo. L’incarico sarà conferito il 12 agosto al medico legale Daniela Sapienza e in quella occasione gli indagati potranno nominare i propri consulenti.  “Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate” commenta l’avvocato Giuseppe Cultrera. “Al momento è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni – aggiunge – auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti, non era compatibile con la custodia in carcere”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

