Stefano De Martino compie 36 anni, festa in diretta ad ‘Affari Tuoi’

Stefano De Martino compie oggi, venerdì 3 ottobre, 36 anni. Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ sarà celebrato nel corso della puntata del game show di Rai 1 che andrà in onda stasera. A ricordare il compleanno in studio ci penserà Herbert Ballerina, l’ospite speciale. 

Il ballerino nel frattempo ha voluto condividere un momento di autocelebrazione su Instagram: ha pubblicato una storia con una candelina poggiata su un croissant. In attesa, probabilmente, della vera torta che arriverà più tardi proprio durante la trasmissione.  

Inoltre, a partire da sabato 4 ottobre, inoltre, Affari Tuoi torna ad accompagnare il pubblico tutti i giorni, andando in onda anche il sabato. Appuntamento, quindi, dal lunedì alla domenica alle 20.35, sempre su Rai 1. 

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

