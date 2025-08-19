29.8 C
Stefano De Martino e Caroline Tronelli, video e foto privati finiti sul web: indaga la Procura di Roma

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta dopo la denuncia depositata dai legali del conduttore televisivo Stefano De Martino in relazione a un video e foto circolati sul web che lo ritraggono mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, in casa nella capitale, carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza.  Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si procede, al momento contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e le indagini sono state delegate alla Polizia Postale. Si tratterebbe di un video/immagini che verosimilmente uno o più hacker hanno rubato introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione violando la privacy e poi diffusi illecitamente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

