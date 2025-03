Stefano De Martino: “Ho comprato casa ai miei genitori”. La confessione a ‘Cinque Minuti’

(Adnkronos) –

Stefano De Martino si è raccontato in collegamento con lo studio di Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 marzo. Il conduttore, parlando del successo di Affari Tuoi ha svelato di aver comprato recentemente casa ai suoi genitori, un sogno che nutriva da tempo. “È stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici. Credo sia nell’ambizione di tutti noi figli, provare a dare qualcosa indietro rispetto all’amore smisurato che ci danno i nostri genitori. È stata una delle cose che avevo in mente di fare e sono molto felice di esserci riuscito”, così Stefano De Martino ha parlato del legame con la sua famiglia.

E sul successo di Affari Tuoi, il 35enne ha detto: “Credo che i telespettatori abbiano sviluppato una sorta di familiarità nei miei confronti. Questo è il bello del programma, che si diventa proprio di casa. In quella fascia oraria sono un po’ tutti davanti alla televisione. La familiarità cresce giorno dopo giorno e così anche la platea”, ha spiegato il conduttore. Stefano De Martino ha raccontato di essere molto orgoglioso del successo ottenuto: “Mi fa piacere ricevere un po’ di messaggi di nipoti che guardano il programma con i nonni oppure di figli che lo guardando i loro genitori. Mi rendo conto che c’è tutta la famiglia davanti alla tv”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)