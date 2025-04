Stefano De Martino, il figlio Santiago lo imita e ‘conduce’ Affari Tuoi: l’incredibile somiglianza

(Adnkronos) –

Stefano De Martino ha un erede ed è il figlio Santiago. Il primogenito, nato dall’amore con Belen Rodriguez, vuole imitare il papà e condurre proprio come lui Affari Tuoi. E a giudicare dalla foto condivisa su Instagram dal conduttore televisivo, il piccolo ha portato a termine il suo obiettivo. Stefano De Martino e il figlio Santiago sono due gocce d’acqua. Il piccolo Santiago, che martedì 9 aprile ha compiuto 12 anni, ha indossato gli stessi vestiti del papà, ad eccezione della taglia. Pantaloni attillati neri, camicia bianca, cravatta nera, capello sbarazzino e l’immancabile sorrisetto furbo. Così appare il piccolo Santiago nella foto condivisa su Instagram da Stefano De Martino, probabilmente scattata dietro le quinte di Affari Tuoi: il 12 enne è stato ritratto con il gomito che poggia sul pacco numero 11 mentre finge di parlare con il Dottore attraverso il famosissimo (e temuto) telefono rosso.

La somiglianza padre-figlio è incredibile. Esattamente come hanno notato gli utenti su X che hanno condiviso una vecchia foto di Stefano De Martino ai tempi della sua partecipazione ad ‘Amici’, quando aveva appena 20 anni. “È proprio un mini De Martino”, si legge sulla piattaforma social.

Santiago, il primogenito di Belen e Stefano De Martino ha spento, mercoledì 9 aprile, 12 candeline e per l’occasione mamma Belen ha condiviso sui social una dolcissima dedica. “12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi”, continua la didascalia del post condiviso su Instagram. “Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Buon compleanno”, ha concluso Belen Rodriguez a corredo di un carosello di foto che ritraggono il piccolo Santiago in due versioni: una di quando era ancora bambino e l’altra scattata recentemente che mostra come il primogenito sia cresciuto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)