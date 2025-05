Stefano De Martino, sbuca l’ex dal passato: gli indizi sul ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio

(Adnkronos) –

Stefano De Martino è tornato con Gilda Ambrosio? I due sono stati sorpresi dai paparazzi in Costiera Amalfitana, insieme a un comitiva di amici. Ritorno di fiamma o semplice amicizia? Stefano De Martino si è concesso un weekend al mare in compagnia di alcuni amici. Tra questi non è sfuggita la presenza di Gilda Ambrosio, sua ex compagna, con cui ha mantenuto sempre ottimi rapporti. Il conduttore televisivo e la fashion designer sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiano un tenero abbraccio e si rilassano in barca. Il ritorno di fiamma non è stato confermato, ma gli indizi non mancano. Recentemente, infatti, era diventato virale sui social un video girato a Miami che ritraeva Stefano De Martino in spiaggia insieme al figlio Santiago e a una donna, ripresa solo di spalle, dai lunghi capelli castani. Non è stata svelata la sua identità, ma per gli utenti del web non ci sono dubbi: la somiglianza con Gilda Ambrosio è piuttosto ovvia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)