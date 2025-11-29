Stiller vittima di bullismo, l’avversario lo offende: il caso in Europa League

(Adnkronos) –

Il bullismo arriva in Europa League. La vittima è Angelo Stiller, talentuoso centrocampista dello Stoccarda, nel match che la formazione tedesca ha vinto 4-0 in Olanda sul campo del Go Ahead Eagles. Stiller, nato con labbro leporino, convive con una malformazione al naso. Victor Edvardsen, attaccante svedese del Go Ahead, ha avuto la brillante idea di sfottere l’avversario con gesti plateali.

Al 73′, Edvardsen ha commesso un fallo su Karazor e dopo il fischio dell’arbitro ha ripetutamente preso di mira Stiller portandosi la mano verso il naso. Il gesto, compiuto più volte, ha provocato la reazione di Stiller e di altri giocatori dello Stoccarda. L’arbitro, paradossalmente, ha riservato lo stesso provvedimento a Edvardsen e Stiller: ammonizione per entrambi. L’episodio è stato stigmatizzato immediatamente da Wesley Sneijder, ex giocatore di Real Madrid e Inter, che ha commentato la partita: “Dovrebbero prendere Edvardsen per le orecchie e portarlo nello spogliatoio dello Stoccarda, deve scusarsi”.

Detto, fatto. Il Go Ahead Eagles ha reso noto di aver multato il proprio giocatore (appena 500 euro…). L’attaccante svedese, travolto dagli insulti sui social, ha reso privato il proprio profilo Instagram, facendo mea culpa con una nota: “Voglio scusarmi per il mio comportamento, quello che è stato detto e fatto non dovrebbe aver spazio sul campo. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio dello Stoccarda per scusarmi. Ho un ruolo, sono un esempio per gli altri e mi devo comportare di conseguenza”.

