Stop al freddo, temperature su e torna la pioggia: da quando, il meteo

(Adnkronos) – Stop al freddo, almeno per un po’. Dopo un ‘lunedì da brividi’, sull’Italia stanno per tornare temperature meno rigide. Ma da quando? E dove?  

“A esclusione della Liguria e dell’alta Toscana, dove sono previste piogge, sul resto del Paese ci sarà una temporanea rimonta di alta pressione e quindi una maggiore stabilità atmosferica”. Così all’Adnkronos Mattia Gussoni meteorologo de ‘iLMeteo.it’ spiegando che “ci saranno delle nubi di passaggio ma le temperature sono in aumento rispetto agli ultimi giorni che sono state sotto le medie climatiche di riferimento”.  

“Si tratta però di una pausa temporanea, effimera dato che per venerdì è previsto l’arrivo di una perturbazione – continua Gussoni – Tornano le piogge che localmente potrebbero risultare di forte intensità in particolare sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche. La neve invece cadrà solamente oltre i 1300/1400 metri di quota sulle zone montuose”.  

cronaca

© Riproduzione riservata

