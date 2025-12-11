11.7 C
Storie al bivio, Costantino Vitagliano: “Ho guadagnato milioni, poi sono stato truffato”

(Adnkronos) – “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro”. Lo ha detto Costantino Vitagliano, ospite di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 15.30 su Rai 2. 

L’ex modello ha parlato della fama lampo e di alcuni investimenti finiti male. “C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20 mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca, e in una sera facevo più presenze. Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio. Investivo soprattutto in case, ma anche in locali e ristoranti, affidandoli a persone che credevo amiche”. 

Poi la scoperta delle truffe: “Mi dicevano che non si guadagnava, che i bilanci si chiudevano senza utili, mentre i miei presunti amici cambiavano auto e giravano in Porsche, quando fino al giorno prima avevano una utilitaria. Altri, che avevano sempre fatto una vita normale, me li ritrovavo in vacanza negli atolli tropicali o nei migliori alberghi del mondo, usando i soldi sottratti a me”. 

Il crollo arriva con il crack di Lele Mora: “Sembrò precipitare tutto. Mi trovai anche con un debito di 10 mila euro al mese con il fisco. Ma non ho mai perso la testa”. 

A salvarlo, ha raccontato, è stata la sua famiglia: “Sono un ragazzo di periferia. Volevo comprare casa ai miei, ma mia madre non ha mai voluto lasciare la sua. Quando, raramente, riuscivo a mandarla in albergo, il direttore mi chiamava stupito: ‘Sai Costantino, tua mamma fa le pulizie della camera prima che vengano a rifarle il letto’. Era una donna semplice. È grazie a quelle radici che non sono impazzito e ho potuto ripartire, anche dopo aver perso tutto”. 

spettacoli

