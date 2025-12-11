11.7 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Storie al bivio, Patrizia Rossetti e l’amore ritrovato con Marco Antonio Bellini

(Adnkronos) –
Patrizia Rossetti ha trovato l’amore. Ospite nel salotto di Monica Setta a Storie al bivio nella puntata di sabato 13 dicembre, in onda alle 15.30 su Rai 2, la conduttrice ha presentato il suo fidanzato, Marco Antonio Bellini. Dopo un tira e molla di qualche mese, la conduttrice ha svelato il volto del giovane attore che le ha rubato il cuore. “Io e Marco siamo amici da tanti anni ma solo da poco avevamo iniziato a vederci…”. 

Una storia cominciata da poco: “C’era stato un bacio, poi un lungo silenzio e adesso finalmente siamo di nuovo insieme”, ha detto la Rossetti alla Setta. Bellini ha ammesso di aver vissuto un momento di confusione: “Dopo l’uscita delle foto con il nostro bacio ho avuto un momento di imbarazzo, sono andato fuori Italia per lavoro e ho staccato con Patrizia. Non rispondevo ai suoi messaggi ma mi mancava. Adesso abbiamo ripreso a frequentarci senza fare troppi progetti. Se son rose fioriranno… ” 

