sabato 24 Gennaio 2026
Storie al bivio, sabato 24 gennaio: gli ospiti di oggi di Monica Setta

(Adnkronos) –
‘Storie al bivio’ torna oggi, sabato 24 gennaio, alle 15.30 su Rai2. Tra gli ospiti e le interviste, Sara Tassetto, mamma di Marta Roncoroni, la quindicenne campionessa di ginnastica acrobatica scomparsa nel dicembre 2023 per un male incurabile. 

A seguire, Valeria Marini e la madre Gianna Orrù raccontano in un’intervista esclusiva dettagli sulla truffa subita: 400mila euro in bitcoin. La Marini, inoltre, racconta i dettagli dell’amore tossico vissuto quando era minorenne.  

La nuova rubrica ‘Le amiche del sabato’ sarà inaugurata da Corinne Clery e Barbara Bouchet, che parlano d’amore e di famiglia, svelando di essere state corteggiate entrambe in gioventù da Warren Beatty. Infine, Wilma Goich rievoca il suo difficile rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello, con cui formava negli anni 60/70 un duo canoro di grande successo.  

Chiude la puntata il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che apre ai telespettatori il suo album di famiglia. 

spettacoli

