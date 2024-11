‘Storie bastarde’ di Davide Desario, tanti vip alla presentazione della riedizione del libro

(Adnkronos) – Tanti vip stasera al Palazzo dell’Informazione di Trastevere, per la presentazione della riedizione di ‘Storie Bastarde’ (Avagliano Editore), il libro del direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, uscita in libreria in questi giorni in una nuova veste con la prefazione della conduttrice Francesca Fagnani. Massiccia la partecipazione all’evento, moderato da Giovanni Floris, con la presenza di molte personalità del mondo politico, giornalistico, imprenditoriale, dello spettacolo, nonché dei vertici della pubblica sicurezza. A fare gli onori di casa, l’editore dell’Adnkronos, Pippo Marra, e l’amministratore delegato dell’agenzia di stampa, Angela Antonini. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, la giornalista e conduttrice, Eleonora Daniele e l’editore Andrea Lombardi hanno dialogato con l’autore, mentre la giornalista del Tg5 Costanza Calabresi e il giornalista e produttore Malcom Pagani hanno letto alcuni brani del libro, offrendo al pubblico un assaggio delle atmosfere intense e toccanti che lo caratterizzano. Tra i numerosi ospiti intervenuti: il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il senatore Filippo Sensi, l’assessore ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il prefetto Giuseppe Pecoraro, l’assessore alla cultura al Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio e l’assessore alla Casa di Roma Capitale, Tobia Zevi, il presidente dell’Ente Eur, Enrico Gasbarra, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, e il direttore generale di Federculture, Umberto Croppi. Presenti anche il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, e i vertici delle sicurezza capitolina: il questore Roberto Massucci e il comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Pecci. In platea anche il consigliere d’amministrazione Rai Federica Frangi, il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, il direttore del Gr1, Francesco Pionati, il direttore editoriale del ‘Messaggero’, Massimo Martinelli, la conduttrice Serena Bortone, l’attore e conduttore Beppe Convertini, il conduttore Andrea Perroni e il vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho. Folta la rappresentanza del mondo musicale capitolino con i cantautori Mattia Briga (accompagnato dalla moglie, l’attrice Arianna Montefiori), Marco Conidi, Paolo Belli, Federico Zampaglione e il rapper Piotta. Questi ultimi due hanno regalato un applauditissimo momento live, intonando insieme il brano ‘Serpico’. A fotografare l’evento, anche il re dei paparazzi, Rino Barillari, e il decano dei fotografi romani, Umberto Pizzi.

‘Storie Bastarde’ racconta la vita di un gruppo di ragazzi nella periferia romana, tra le difficoltà e le speranze di una gioventù alla ricerca di un futuro. Un libro che, attraverso la lingua ruvida e malinconica della strada, offre uno spaccato di un’Italia passata, ma ancora attuale, aiutandoci a comprendere il presente. L’opera è stata recentemente portata in scena a Roma con l’omonimo spettacolo teatrale interpretato da Fabio Avaro e diretto da Ariele Vincenti. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)