Strage di Sumy, Trump: “Russia ha commesso un errore”

“La Russia ha commesso un errore”. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulla strage di Sumy. La Russia ha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme. “Credo sia stato terribile”, dice Trump rispondendo alle domande dei cronisti a bordo dell’Air Force One in volo dalla Florida verso Washington. “E mi hanno detto che hanno commesso un errore, ma penso sia una cosa terribile. Credo che tutta la guerra sia orribile. Penso che l’inizio della guerra sia stato un abuso di potere, questo paese non l’avrebbe mai consentito se io fossi stato presidente. Questa guerra è una vergogna”, aggiunge ripetendo concetti espressi più volte. “Ricordate: questa è la guerra di Biden. Io sto solo cercando di fermarla, così possiamo salvare tante vite”. Le domande dei media si concentrano sul termine “errore” usato dal presidente. “Hanno commesso un errore, credo lo sia stato. Dovete chiedere a loro”, dice Trump con una risposta sibillina. Poche parole sul viaggio dell’inviato speciale Steve Witkoff a Mosca, per l’incontro con Vladimir Putin: “Ha avuto meeting positivi in relazione a Russia e Ucraina”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)