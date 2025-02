Strage nella scuola in Svezia, indagini su movente: “Killer era solo”

(Adnkronos) – La strage in una scuola per adulti a Örebro, nella Svezia centrale, ha causato la morte di dieci persone, oltre all’autore dell’attacco. Questo il bilancio aggiornato della polizia svedese, che ha escluso qualsiasi movente ideologico dietro la sparatoria. “Undici persone sono morte, compreso l’attentatore”, ha dichiarato all’Afp la polizia di Örebro, dove si è verificato il peggior omicidio di massa nella storia del Paese. “Il movente della sparatoria non è ancora noto, ma tutto lascia pensare che l’autore abbia agito da solo, senza alcun movente ideologico”, ha aggiunto. Per la sparatoria, avvenuta presso il Campus Risbergska, sarebbe stata usata un’arma automatica. Andreas Sundling, 28 anni, è tra i testimoni oculari della strage. L’uomo ha raccontato di aver “sentito dei botti” e “visto molto sangue”. “La scuola è piena di poliziotti”, aveva detto Sundling, che si trovava in un’aula dell’edificio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)