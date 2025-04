Strage Sumy, la storia di Kyrylo: il 13enne sul filobus che ha salvato diverse persone

(Adnkronos) – E’ riuscito a scappare dal filobus in fiamme attraverso un finestrino, e poi ha salvato alcune persone. E’ la storia di Kyrylo Illiashenko, un 13enne che domenica si trovava su un mezzo colpito nell’attacco di Sumy insieme alla madre Maryna. A ricostruirlo Kordon Media. Kyrylo, ferito alla testa da tre schegge, una volta uscito è riuscito a sbloccare la porta anteriore del filobus dall’esterno, consentendo ai passeggeri ancora in vita di uscire, dopo che il conducente e la maggior parte delle persone che si trovavano a bordo erano morte nell’esplosione. Il ragazzino, che pratica lotta libera, rimane sotto osservazione medica, dopo che gli è stata estratta una scheggia, ha reso noto il sindaco facente funzione della città, Artem Kobzar. Anche la madre è rimasta ferita ma è in condizioni stabili. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)