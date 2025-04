Strage Sumy, Russia: “Colpita riunione ufficiali ucraini. Kiev usa civili come scudi umani”

(Adnkronos) – “Il nostro esercito colpisce solo obiettivi militari e legati all’ambito militare”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante un briefing con i giornalisti, rispondendo a una domanda sull’attacco missilistico sulla città ucraina di Sumy in cui domenica sono morte 34 persone. La dichiarazione fa seguito ai commenti del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui la Russia potrebbe aver “commesso un errore”. Il ministero della Difesa russo asserisce di aver colpito con missili Iskander il sito in cui a Sumy sarebbe stata in corso una riunione dello Stato maggiore del comando gruppo tattico operativo Seversk. Sempre secondo la versione di Mosca, nel raid sono rimasti uccisi “più di 60 militari delle forze armate ucraine”, laddove il bilancio ufficiale delle vittime, da parte di Kiev, è di 34 morti, fra cui due bambini, e 119 feriti, fra cui 15 bambini. Il Cremlino avverte poi la Germania che la fornitura di missili Taurus all’Ucraina, proposta oggi dal futuro cancelliere Friedrich Merz, rischia di intensificare il conflitto. Merz “sostiene diverse misure che possono condurre e condurranno inevitabilmente a una nuova escalation della situazione in Ucraina”, ha detto ancora Peskov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)