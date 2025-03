Striscia la Notizia, rumors su alternativa: spunta ipotesi game show

(Adnkronos) – La notizia è di quelle epocali: Mediaset, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposare ‘Striscia la notizia’ almeno per una parte della stagione. Il tg satirico che caratterizza l’access prime time di Canale 5 da 36 anni (ma nacque un anno prima, nel 1988 su Italia 1) è un po’ in sofferenza rispetto ai fasti di qualche anno fa, quando dava filo da torcere, spesso battendola, alla concorrenza di Rai1. Gli annali della tv italiana sono punteggiati dagli scoop di ‘Striscia’, a volte accompagnati da reazioni scomposte fino alla rissa con i ‘Tapirofori’, e il vocabolario italiano si è arricchito di diversi neologismi nati nel programma ideato da Antonio Ricci, da Veline a Tapiro e ‘attapirato’, entrati nel linguaggio comune. Ma dal 2020 gli ascolti, sotto i colpi della più generale crisi della tv generalista e della grande affermazione delle piattaforme on demand, si sono alquanto ridotti e nella attuale stagione (complice anche il notevole successo di Stefano De Martino con ‘Affari Tuoi’ su Rai1) il programma di Ricci si attesta intorno al 14% di share. Una quota che, secondo analisti bene informati, ha reso necessaria in casa Mediaset una riflessione sui costi del programma in rapporto agli introiti pubblicitari. Così, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe allo studio l’ipotesi di testare dei game show per l’access prime time di Canale 5. E diverse società di produzione, da Endemol a Blu Yasmine, da Banijay a Fremantle, starebbero approntando dei numeri zero. Ma questa voce ha dato anche il via, visto il periodo primaverile da sempre deputato al ‘fanta-palinsesto’ per la prossima stagione, ad un collegamento con un possibile approdo a Mediaset di Amadeus, attualmente legato a Warner Bros Discovery ma finora senza troppe soddisfazioni. Amadeus è dato infatti quasi per certo come giudice della fase serale del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi (e qualche settimana fa con la moglie è stato ospite anche di ‘C’è Posta per Te’). Di qui, i professionisti dell’indiscrezione si lanciano ora in un’ipotesi ancora più ardita e cioè che proprio Amadeus possa essere in futuro, nel caso trovasse un accordo per un exit strategy con Warner Bros Discovery a cui è legato con un contratto per altri tre anni, il conduttore che potrebbe rilanciare con un game show l’access prime time di Canale 5, magari in alternanza con Gerry Scotti. Al momento, nessuna di questa ipotesi trova conferma né a Mediaset né al Nove né tantomeno da parte di Amadeus che è al lavoro per il debutto della versione italiana di ‘Raid the Cage’ sul Nove. Per ora, insomma, bocche cucite e Tapiri in azione. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)