Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Tony Effe dopo il dissing con Fedez

(Adnkronos) – Dopo il Tapiro d’oro ‘riccioluto’ a Fedez per il dissing con Tony Effe, andato in onda nella puntata di ieri di Striscia la notizia, su Canale 5, per ‘par condicio’ questa sera il premio dorato del tg satirico va al rapper di Sesso e samba. Valerio Staffelli lo ha intercettato a Milano e gli ha chiesto se la diatriba fosse tutta un’operazione di marketing. Di fronte alla reticenza del rapper, gli ha inoltre domandato se avesse paura di ripercussioni da parte di Fedez. Per Tony Effe è il primo Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 alle 20.35. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)