martedì 13 Gennaio 2026
Studentessa scomparsa a Teolo, al setaccio il Monte Madonna

(Adnkronos) – Sono riprese stamane a Teolo (Padova) le ricerche della studentessa di 22 anni Annabella Martinelli, dopo che ieri pomeriggio la Prefettura di Padova ha deciso di andare avanti con le ricerche ad oltranza e sempre nella zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nel cuore dei Colli Euganei.  

La ragazza si è allontanata da casa sua la sera del 6 gennaio in bicicletta, ritrovata chiusa col lucchetto sabato scorso, ma le ultime tracce certe della ragazza risalgono alla sera di mercoledì 7, quando è stata immortalata da una telecamera della videosorveglianza pubblica. 

Le ricerche sono condotte primariamente dai Vigili del fuoco con il supporto logistico del Soccorso alpino, incaricato di approfondire via terra eventuali nuove tracce. L’intera zona è setacciata palmo a palmo anche grazie ai volontari della Protezione civile.  

cronaca

© Riproduzione riservata

