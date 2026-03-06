17.1 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sturabotti (Symbola): “Italia prima a livello europeo per la nautica”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’Italia si posiziona al primo posto a livello europeo in tutte le categorie analizzate dal nostro rapporto: fatturato, occupazione e numero di imprese. Questo indica una fortissima presenza del nostro paese nel panorama internazionale. Ciò è dovuto a una capacità ingegneristica molto diffusa, la capacità di personalizzare il prodotto, l’alta artigianalità e anche il design che è un fattore chiave su cui le aziende stanno competendo”. E’ quanto affermato da Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola, all’incontro ‘L’industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera’, organizzato da Confindustria Nautica a Milano. Durante l’evento sono stati presentati i rapporti ‘La Nautica in cifre Monitor – Trend di mercato 2025/2026’, realizzato dall’Ufficio studi di Confindustria Nautica e Fondazione Edison, e ‘Geografie della filiera nautica italiana 2026’, a cura di Fondazione Symbola, presentati oggi a Milano presso Palazzo Edison. 

“Il rapporto che abbiamo presentato oggi – spiega Sturabotti – analizza tre aspetti della nautica italiana. Il primo è il posizionamento della nautica italiana nel contesto europeo. Il secondo ricostruisce il valore della filiera complessiva della nautica che è molto forte a livello nazionale. E il terzo si riferisce alla geografia territoriale, regionale e provinciale, proprio della filiera”. 

“Emerge poi un forte valore di attivazione sulla filiera e un interesse su tutto il territorio nazionale. Toscana, Liguria, Marche ed Emilia Romagna sono leader nella cantieristica, ma tutti i territori sono coinvolti nella produzione dei componenti, arredamenti, impiantistica. È quindi tutto il Paese ad alimentare questo settore”, conclude Sturabotti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
17.9 °
15.9 °
55 %
2.1kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1452)ultimora (1297)sport (75)Eurofocus (56)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati