Sudcorea, maestra accoltella alunna a scuola: morta bimba di 8 anni

(Adnkronos) – Una maestra ha accoltellato un’alunna di otto anni, poi morta per le ferite riportate. E’ accaduto in una scuola elementare di Daejeon, a 160 chilometri a sud di Seul, in Corea del Sud. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap. Secondo la ricostruzione, intorno alle 18 ora locale la polizia ha trovato l’insegnante quarantenne e la bambina con ferite da taglio al secondo piano dell’istituto dopo che i genitori della bimba ne avevano denunciato la scomparsa al termine del doposcuola. La piccola, priva di coscienza, è stata trasportata subito in ospedale, ma è morta poco dopo. L’insegnante è stata trovata con ferite al collo e a un braccio. La polizia ha fatto sapere che la docente ha confessato e gli inquirenti sono giunti alla conclusione che la donna possa essersi autoinflitta le ferite. Gli agenti, scrive ancora la Yonhap, hanno scoperto che l’insegnante aveva sofferto di depressione ed era stata in aspettativa, per poi tornare in classe alla fine dello scorso anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)