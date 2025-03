Sudcorea, revocati gli arresti per il presidente Yoon

(Adnkronos) –

Yoon Suk Yeol, il presidente della Corea del Sud sospeso dall’incarico dopo il tentativo di imporre la legge marziale nel Paese, è stato rilasciato dopo che un tribunale ha deciso di non convalidare la richiesta di arresto. Lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap, ricordando il ricorso presentato il mese scorso dalla difesa di Yoon che ha sostenuto l’illegalità delle accuse per aver imposto la legge marziale. Intanto è atteso per metà mese il verdetto della Corte costituzionale chiamata a valutare il caso Yoon per decidere se rimuoverlo formalmente dall’incarico o riportarlo al potere. Nell’ultima udienza dei giorni scorsi davanti alla Corte Costituzionale nel procedimento di impeachment, Yoon ha respinto le accuse di “insurrezione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)