14.3 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Suicidio 14enne a Latina, l’ufficio scolastico: “Nessuna conclusione disciplinare anticipata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In relazione al suicidio del 14enne Paolo Mendico, avvenuto in provincia di Latina l’11 settembre scorso, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunica che sulle procedure disciplinari “la procedura è tuttora in corso, per cui nessuna conclusione né nel merito né su altri aspetti è stata, né può essere, anticipata”. A precisarlo in una nota è l’Usr dopo l’anticipazione dell’Adnkronos sulla chiusura degli accertamenti sulle procedure disciplinari relativi al caso di Santi Cosma e Damiano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
14.3 ° C
14.5 °
12.3 °
83 %
1.2kmh
100 %
Lun
17 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
20 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2012)ultimora (1347)vid (280)tec (99)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati