Sumud Flotilla denuncia attacchi: “Esplosioni e droni”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – La Global Sumud Flotilla – il gruppo di imbarcazioni che naviga nel Mediterraneo verso Gaza – denuncia attacchi con “esplosioni, droni non identificati e interferenze nelle comunicazioni” nelle prime ore di oggi, 24 settembre. “Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche, proprio ora, ma non ci lasceremo intimidire”, si legge sul profilo Instagram. “Gli estremi a cui Israele e i suoi alleati arriveranno per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza sono disgustosi. Ma la nostra determinazione è più forte che mai”, prosegue il messaggio.   “Queste tattiche non ci impediranno di portare aiuti a Gaza e rompere l’assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa che rafforzare il nostro impegno. Non ci lasceremo mettere a tacere. Continueremo a navigare”, si legge ancora.   Sui social, compare anche il messaggio di Francesca Albanese, relatore speciale dell’Onu per i territori occupati. “La Global Sumud Flotilla è stata attaccata 7 volte in un breve lasso di tempo! Imbarcazioni colpite da bombe sonore, razzi esplosivi e con sostanze chimiche sospette. Trasmissioni radio disturbate, richieste di aiuto bloccate. Sono necessarie immediate azioni di protezione internazionale! Giù le mani dalla Flottiglia!”, scrive. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

