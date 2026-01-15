10.7 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Super antibiotico per feriti Crans-Montana, Bassetti: “Mix di 2 potenti inibitori”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’antibiotico di ultima generazione che sarà usato dal team che si sta occupando dei feriti della tragedia di Crans-Montana ricoverati in Lombardia “non è ancora in commercio in Italia. Mette insieme due potentissimi inibitori (sulbactam e durlobactam) delle carbapenemasi che vengono prodotte dall’acinetobacter resistente. Questo ceppo – per cui è stato richiesto questo potentissimo antibiotico – è di fatto resistente a tutti gli antibiotici disponibili. L’unico farmaco attivo e che funziona è questo mix sulbactam e durlobactam, che anche noi al San Martino abbiamo, e appena mi hanno chiamato i professori Bandera e Grasselli” del Policlinico di Milano “l’abbiamo prestato immediatamente. La dimostrazione che il Ssn è sì regionale ma è nazionale. La capacità di aiutarsi fa grande il Ssn”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. 

La struttura ha messo a disposizione della Regione Lombardia dosi dell’antibiotico di ultima generazione che sarà usato per i ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno attualmente ricoverati in strutture sanitarie lombarde. 

Il vero tema “è che oggi le infezioni da batteri multiresistenti colpiscono i pazienti in ospedale e il paziente ustionato è particolarmente suscettibile ad essere colpito da queste infezioni perché – prosegue l’infettivologo – la pelle è il primo meccanismo di difesa e se manca i batteri entrano nel sangue con il rischio di infezioni gravi. Va ricordato che l’acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi è un microrganismo che ha una mortalità superiore al 30-40%. Speriamo che questo antibiotico possa aiutare i feriti”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
11.9 °
9.8 °
79 %
0.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1083)ultimora (975)Eurofocus (45)demografica (34)sport (29)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati