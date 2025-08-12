33.8 C
Supercoppa europea, si gioca a Udine nel ‘nuovo’ stadio ristrutturato da Marco Casamonti

(Adnkronos) –
Domani, mercoledì 13 agosto, si gioca la Supercoppa europea. Il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, e il Tottenham, trionfatore in Europa League, sbarcano a Udine per giocare una finale che vedrà come palcoscenico il ‘nuovo’ Bluenergy Stadium. Lo stadio che ospita le partite casalinghe dell’Udinese è stato ristrutturato ed ultimato nel 2016 a firma dell’architetto fiorentino Marco Casamonti. Fondatore dello studio Archea, Il professor Casamonti è un architetto di fama internazionale che ha realizzato importanti opere in tutto il mondo: un innovativo progetto in Vietnam, il ponte del Bacio, la Cantina Antinori nel Chianti Classico a San Casciano Val di Pesa, che ha vinto il premio come migliore cantina del mondo, Il Yanqing Grape Expo nei pressi di Pechino, il recupero e la trasformazione dell’Ex Magazzino Vini di Trieste di Eataly e il grattacielo dell’East China Electronic Power Design Institute nel centro di Shanghai.  Casamonti però è certamente anche uno dei progettisti di stadi più conosciuti nel mondo avendo realizzato oltre all’impianto di Udine, lo stadio nazionale di Tirana ed il Viola Park, il nuovissimo centro sportivo della Fiorentina, e suoi sono i progetti di ristrutturazione dello stadio Flaminio, obiettivo della Lazio, e quello della ‘casa’ del Pisa, neopromosso in Serie A.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

