venerdì 19 Dicembre 2025
Supercoppa, oggi Bologna-Inter – Diretta

(Adnkronos) – Seconda semifinale in Supercoppa italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l’Inter sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – all’Al-Awwal Park Stadium di Riad. I nerazzurri, che lo scorso anno sono stati battuti in rimonta dal Milan nella finale delle Final Four di Supercoppa, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa, battuto 2-1 nell’ultima giornata di campionato. 

Successo che è valso alla squadra di Chivu la vetta della classifica di Serie A con 33 punti, a +1 sul Milan secondo. I rossoblù invece, nell’ultimo turno, hanno perso in casa con la Juventus, che si è imposta 1-0 al Dall’Ara, scivolando così al sesto posto a quota 25. 

 

La vincente della sfida affronterà lunedì nella finale di Supercoppa il Napoli, che ha battuto il Milan 2-0. 

 

