Superenalotto, oggi si gioca ma domani no: il nuovo calendario

(Adnkronos) – Novità per chi gioca a Lotto e Superenalotto, con variazioni nel calendario dei concorsi tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Il mini-stop scatterà dopo il concorso di oggi, giovedì 24 aprile, con la consueta estrazione dei numeri vincenti nel secondo appuntamento settimanale. La situazione, come riportato da Agipronews, muta a partire da domani per il calendario delle festività. I concorsi di Lotto e Superenalotto di venerdì 25 aprile verranno posticipati a sabato 26 aprile. A scalare, gli appuntamenti di sabato 26 verranno spostati a lunedì 28 aprile. Ci saranno novità anche all’inizio di maggio. Il primo maggio, festa dei lavoratori, non ci sono concorsi: le estrazioni slittano a venerdì 2 maggio. Quelle del venerdì verranno recuperate sabato 3 maggio. L’effetto a catena si conclude con lo slittamento del concorso di sabato 3 maggio a lunedì 5 maggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)