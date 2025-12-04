6.2 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Superluna fredda in arrivo, pronti allo spettacolo: ecco a che ora è meglio osservarla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Manca orami pochissimo alla superluna fredda di dicembre. Già stasera, giovedì 4, potremo infatti assistere allo spettacolo dell’ultima Luna piena dell’anno che si presenterà più luminosa del 23% e più grande del 14%. Sarà anche la più alta nel cielo fino al 2042.  

Il momento esatto del plenilunio è previsto per le 00:14 di domani, venerdì 5 dicembre, ma il momento migliore per ammirarla sarà al sorgere sull’orizzonte, poco dopo il tramonto oggi.  

Parliamo di superluna quando il nostro satellite, in fase di luna piena si trova nel punto più vicino (perigeo), o quasi, alla Terra. Perigeo e fase piena, questa volta pur non verificandosi nello stesso giorno, avvengono a poche ore di distanza. 

La Luna si troverà al perigeo ad appena 356.961 km dalla Terra, mentre in fase piena disterà 357.219 km (239 km in più rispetto al plenilunio precedente). 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.2 ° C
9.9 °
5.4 °
92 %
2.1kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1327)sport (54)demografica (44)attualità (29)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati