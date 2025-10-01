17.3 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Superluna il 7 ottobre, l’evento in arrivo: cosa c’è da sapere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il mese di ottobre si apre con la Superluna, un evento tanto spettacolare quanto atteso dagli appassionati astronomia. Il fenomeno, con la Luna piena al perigeo, si manifesterà il 7 ottobre alle 5.48, quando la Luna si troverà a circa 362mila km dalla Terra, nella posizione più vicina a noi: questo farà apparire il satellite naturale lievemente più grande rispetto alle dimensioni percepite quando la Luna è alla distanza media di circa 384mila chilometri. 

Quando si trova al perigeo, la Luna piena può apparire fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa. Quando le variazioni percepite sono di rilevanza minore, l’effetto è meno visibile ad occhio nudo e meno apprezzabile da persone non esperte. 

 

La Superluna del 7 ottobre viene battezzata ‘Luna del raccolto’, perché è il fenomeno più vicino all’equinozio di autunno (22-23 settembre quest’anno) e in passato era associato al periodo del raccolto nelle campagne. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.3 ° C
17.8 °
15.2 °
81 %
1kmh
100 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (85)ultimora (36)fin (30)Gaza (13)Serie C (12)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati