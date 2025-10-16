16.9 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Sventato piano per uccidere oppositore di Putin rifugiato in Francia

REDAZIONE
(Adnkronos) – I Servizi di intelligence interni francesi hanno sventato un piano mirato ad assassinare un oppositore del presidente russo Vladimir Putin rifugiato in Francia. A rivelarlo è Le Figaro, citando fonti della procura nazionale antiterrorismo e riferendo dell’arresto di quattro uomini di età compresa tra 26 e 38 anni sospettati di aver tentato di uccidere un oppositore di Putin residente a Biarritz. Le Parisien ha identificato l’oppositore russo in Vladimir O. 

“Nell’ambito di un’indagine preliminare aperta il 19 settembre 2025, relativa all’azione pianificata contro un oppositore russo e affidata alla Dgsi, sono stati arrestati e posti in custodia di polizia il 13 ottobre 2025” quattro uomini, recita la nota condivisa da Le Figaro. 

E’ stata quindi aperta un’indagine giudiziaria per l’accusa di partecipazione a un’organizzazione terroristica al fine di preparare uno o più reati contro la persona. Sono state inoltre emesse richieste di incriminazione e custodia cautelare. 

