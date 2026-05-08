Sveva Sagramola: “Con Pagine d’aMare’ importanza al nostro mare che soffre”

(Adnkronos) – “Il mare, come ben sappiamo, è in sofferenza a livello globale. Il Mediterraneo è un hot spot, nel senso che può essere equiparato ai grandi ghiacciai. È un luogo dove gli effetti del riscaldamento del clima si sentono più intensificati rispetto ad altri luoghi. Il mare è la nostra culla e soffre. Soffre di inquinamento, soffre di sovrasfruttamento, soffre. E allora è importante riportare l’attenzione, perché qualunque politica volta ad aiutare le persone, le tante persone che vivono di mare, che oggi si trovano spesso in difficoltà nelle loro imprese, non può prescindere dalla tutela di questo ecosistema che non possiamo assolutamente permetterci di perdere”. Lo ha detto la conduttrice tv Sveva Sagramola, presidente della Giuria di “Pagine d’aMare”, durante la cerimonia di premiazione della rassegna letteraria promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa, che si è svolta ggi, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti a Pisa.

“Nel giro di sei mesi – ha raccontato Sagramola – tutte le volte che avevo un momento libero, magari un viaggio in treno, mi concentravo, leggevo i libri. È stato un bel viaggio, molto divertente, molto affascinante. Ci sono delle cose che mi sono veramente rimaste nel cuore. Ho avuto delle sorprese. Mi ha colpito l’estrema sensibilità di tutti gli scrittori, di tutti gli autori nei confronti della condizione del mare e della sua fragilità e l’urgenza che avevano comunque di raccontare e mettere in evidenza l’importanza di proteggerlo, il mare e di tutelarlo.

—

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)