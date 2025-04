Svezia, sparatoria ad Uppsala: tre morti e diversi feriti

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Uppsala, in Svezia. Lo riporta il sito del Gotesborg Posten, precisando che la sparatoria è avvenuta nei pressi della piazza di Vaksala nel centro della città svedese. Secondo il giornale svedese Dagens Nyheter, la polizia locale sta dando la caccia ad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)