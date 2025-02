Svezia, spari in una scuola: si temono vittime

(Adnkronos) – Sparatoria in una scuola svedese: almeno cinque persone sono state colpite. È in corso una vasta operazione di polizia presso il Campus Risbergska di Orebro, a ovest di Stoccolma dove, secondo i media locali, ci sarebbe stata una sparatoria con un’arma automatica. Sul posto sono presenti i servizi di soccorso e un’ambulanza, mentre le autorità – che temono vittime – hanno invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona. Sul posto sta anche atterrando un elicottero. Il sito di Aftonbladet riferisce che l’ospedale locale sta svuotando il pronto soccorso e l’unità di terapia intensiva per prepararsi ad accogliere i feriti. “Le informazioni sugli atti di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi”, ha affermato il ministro svedese della Giustizia, Gunnar Strommer, ad Aftonbladet. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)