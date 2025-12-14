12.4 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sydney, chi è uno dei killer: identificato attentatore Bondi Beach

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si chiama Naveed Akram uno dei due attentatori che oggi, 14 dicembre, hanno compiuto una strage a Bondi Beach, a Sydney, uccidendo almeno 11 persone. Le vittime in totale sono 12 perché uno dei due terroristi è stato ucciso. L’altro è gravemente ferito. L’emittente australiana Abc fornisce il nome di uno dei due killer, senza specificare se l’uomo sia deceduto. La casa del 25enne Naveed Akram, secondo fonti delle forze dell’ordine, è a Sydney, nel quartiere di Bonnyrigg, dove la polizia ha compiuto un raid nelle ore successive alla sparatoria. Su Facebook, il nome Naveed Akram è associato ad uno studente che ha frequentato un istituto islamico a Sydney 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.4 ° C
12.9 °
11.7 °
79 %
0.3kmh
0 %
Dom
10 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1396)ultimora (1276)sport (60)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati