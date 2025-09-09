25.7 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Tabacco, Di Paolo (Bat Trieste): “16 nuove linee produttive per 150 posti di lavoro”

(Adnkronos) – “È stato bello aver convinto la casa madre a credere nell’Italia e portare qui ulteriori investimenti, accelerando di due anni il piano industriale approntato nel 2021. Oggi inauguriamo 16 nuove linee produttive che porteranno 150 nuovi posti di lavoro, in un piano di assunzioni che continua fino al 2026. Siamo riusciti a portare qui la produzione end2end che potrà fregiarsi del marchio made in Italy”. Lo ha detto Andrea Di Paolo, Presidente di Bat Trieste e Vicepresidente di Bat Italia, all’inaugurazione della prima delle nuove linee produttive nell’A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste. Le linee produttive saranno dedicate alle nuove categorie di prodotto a base di nicotina, contenenti tabacco o foglie di tè rooibos ed entreranno a pieno regime entro la fine del 2026. Anziché costruire una nuova struttura, l’ampliamento produttivo ha interessato “l’ex deposito Wartsila di proprietà di Interporto dove Bat è intervenuta con un box in the box – spiega Di Paolo – Abbiamo risparmiato tantissimi metri cubi di cemento alla natura di San Dorligo che è un Comune bellissimo alle pendici dei monti. Un gesto in linea con il nostro impegno alla sostenibilità”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

