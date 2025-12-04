10.7 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tabacco, Masiello (Unitab Europa): “Filiera italiana modello vincente da tutelare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La filiera del tabacco italiana è un modello vincente di qualità, sostenibilità e innovazione. I contratti di filiera hanno garantito stabilità agli agricoltori, continuità produttiva e investimenti tecnologici, ma le nuove proposte europee rischiano di compromettere anni di lavoro e minare il futuro del settore”. Così Gennarino Masiello, vice presidente di Coldiretti e presidente Unitab Europa, intervenendo, oggi a Roma, all’evento dedicato alla crescita sostenibile e alla competitività del Made in Italy per la filiera tabacchicola. 

Masiello ha anche sottolineato l’importanza di un fronte comune in Parlamento e nelle istituzioni italiane per tutelare gli investimenti e sostenere le filiere strategiche: “Difendere il sistema Italia significa garantire qualità, occupazione e competitività del nostro Made in Italy agricolo”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.7 ° C
12.1 °
9.9 °
72 %
1kmh
0 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1516)ultimora (1410)sport (60)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati