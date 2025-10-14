23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Tabacco, Prandini: “Con contratti filiera garantiamo futuro a nuove generazioni”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Possiamo dire che grazie al lavoro fatto con Philip Morris possiamo annunciare il fatto di aver siglato un nuovo contratto di filiera che ci vedrà impegnati per i prossimi 10 anni. Cosa significa tutto questo? Certezza economica per i nostri imprenditori agricoli che va oltre anche ai contributi che storicamente percepivamo dalla Pac e che nonostante i tagli di questa forma di contribuzione tramite i contratti di filiera siamo riusciti a garantire un futuro alle nostre imprese”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti Ettore Prandini intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione di Filiera Tabacchicola Italiana al XXIII forum di Coldiretti.  

“Lo vogliamo continuare a garantire, -ha aggiunto – lo vogliamo continuare a garantire anche in termini di innovazione. E grazie al lavoro fatto, in questo caso con Philip Morris, noi abbiamo adottato tutto un sistema di agricoltura di precisione che oggi in Europa non ha nessuno. In tutto questo abbiamo un rapporto importante in termini di dialogo con il governo e ringrazio il sottosegretario La Pietra per il lavoro che ha svolto fino ad oggi nel sollecitarci continuamente nello stipulare nuovi contratti di filiera anche di lungo periodo”.  

“Mi auguro che questo non sia l’ultimo dei contratti di filiera che andremo a stipulare – ha concluso Prandini – riteniamo che la possibilità di dialogo, oggi riguardo al settore del tabacco, domani possa riguardare anche tante altre filiere, sempre con gli stessi interlocutori perché il mondo evolve, le richieste da parte dei cittadini evolvono e noi dobbiamo essere pronti a riuscire a soddisfare”. 

