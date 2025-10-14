23.1 C
Tabacco, Trippella: “Con Filiera Tabacchicola Italiana prospettive per prossimi 10 anni”

(Adnkronos) – “Dopo 15 anni di un modello verticalmente integrato, nel quale abbiamo trasformato la agricoltura italiana, da oggi nasce Filiera Tabacchicola italiana all’interno dei filiere Italia che rappresenta la catena agroindustriale italiana made in Italy”. Lo ha affermato Cesare Trippella, direttore Eu Value Chain & External Engagement Philip Morris Italia, nominato presidente di Filiera Tabacchicola Italia, a margine del XXIII Forum della Coldiretti. 

“Di questo siamo molto orgogliosi perché con tutti gli investimenti che abbiamo fatto all’interno di questa filiera, – ha spiegato – iniziando dalla coltivazione fino alla produzione di prodotti di nuova generazione nel nostro stabilimento di Bologna generiamo un indotto di più di 2 miliardi di euro e diamo prospettive e certezze per i prossimi 10 anni, quindi fino al 2035”.  

“E’ importante per dare una prospettiva anche ai giovani coltivatori che oltre a coltivare il tabacco – ha aggiunto Trippella – con noi stanno facendo anche corsi di formazione per il Digital Farmer, cioè per i coltivatori del futuro. Quindi Filiera Tabacchicola Italiana vuole rappresentare tutta la tabacchicoltura italiana che è un’eccellenza nel mondo e un esempio anche per gli altri paesi a livello internazionale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

