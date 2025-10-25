17.3 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tabacco, Volpetti (Philip Morris International): “Innovazione per un futuro smoke-free”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Realizzare un futuro smoke-free richiede un livello di innovazione molto importante. L’innovazione parte dalla creatività e dalla curiosità. Quando ci siamo incontrati con Stefano Seletti abbiamo trovato lo stesso livello di curiosità, la stessa maniera di guardare a un problema, un’opportunità da una prospettiva totalmente differente, è stato un connubio naturale”. Così Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International, alla presentazione di ‘Sensorium Worlds’ al Pirelli Hangar Bicocca di Milano con cui si conclude la collaborazione, all’insegna di curiosità e creatività, tra Iqos Curious X e Seletti. Da questa visione condivisa è nato Sensorium Worlds: uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. 

“A livello globale il segmento dei prodotti senza combustione è quello che cresce maggiormente – prosegue Volpetti – Puntiamo ad avere per il 2030 due terzi del fatturato dell’azienda proveniente da questi prodotti. Al momento siamo a oltre il 40% e i nostri mercati migliori arrivano all’80%. L’Italia gioca un ruolo molto importante in tutto questo”. Anche merito dei consumatori che “hanno già scelto di spostarsi verso prodotti senza combustione”, conclude Volpetti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.3 ° C
19.2 °
15.8 °
80 %
1.8kmh
100 %
Sab
17 °
Dom
18 °
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2041)ultimora (1447)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati